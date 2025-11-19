Cinema e psicologia: Ordine Toscana, Firenze, il 20 e il 23 novembre la rassegna “Solitudini e relazioni” con dibattiti con psicologi, psicoterapeuti e docenti

La Fondazione dell’Ordine degli psicologi della Toscana promuove, insieme all’Ordine regionale, Cesvot e con il contributo di Fondazione Cr Firenze, la rassegna “Solitudini e relazioni – Due giorni di cinema e psicologia 2025”, in programma il 20 e il 23 novembre al cinema La Compagnia di Firenze. Quattro i film scelti per raccontare le diverse sfaccettature della solitudine: “Into the Wild” di Sean Penn, “Her” di Spike Jonze, “Nonostante” di Valerio Mastandrea e “Anche libero va bene” di Kim Rossi Stuart. Le proiezioni saranno seguite da dibattiti con psicologi, psicoterapeuti e docenti, che offriranno strumenti di lettura professionale su temi come lutto, disagio relazionale familiare, isolamento volontario, bisogno di connessione e solitudine nell’era digitale.

“Vogliamo esplorare le dinamiche attuali della solitudine e della relazione umana attraverso la potenza evocativa del cinema”, sottolinea Maria Antonietta Gulino, presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi (Cnop) e dell’Ordine degli psicologi della Toscana, ricordando come i dati Istat e Oms segnalino un aumento dell’isolamento sociale, soprattutto tra i giovani: circa un ragazzo su cinque tra i 13 e i 29 anni si dichiara solo. La solitudine cronica, aggiunge, “è un fattore di rischio sanitario associato a depressione, ansia e deterioramento cognitivo”. Per Valentina Albertini, presidente della Fondazione, il cinema diventa “uno specchio potente sulle nostre vulnerabilità e sul bisogno di connessione”, mentre Luigi Paccosi, presidente di Cesvot, evidenzia come portare questo tema al cinema e aprirlo al dialogo con la comunità significhi trasformare la cultura in uno strumento di consapevolezza e cura collettiva, ricordando che il volontariato è ogni giorno un esempio concreto di relazioni che generano benessere.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su www.fondazionepsicologi.it, www.cinemalacompagnia.it e www.ordinepsicologitoscana.it.

