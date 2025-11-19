Diocesi: Massa Carrara, domani sera ad Avenza incontro “La parola, luogo di una pace disarmata”

“La parola, luogo di una pace disarmata”. Questo il tema al centro dell’incontro che si terrà nella serata di domani nei locali della chiesa parrocchiale di Maria Ss. Mediatrice ad Avenza. Dalle 21 interverrà Matteo Spicuglia, giornalista della Rai dal 2008 nella redazione di Torino dove si occupa di cronaca, società e Terzo settore. Originario di Massa, ha al suo attivo anche alcuni libri come “La terra perduta: nel cuore dei cristiani del Medio Oriente” e “Noi due siamo uno. Storia di Andrea Soldi, morto per un Tso”.

“Questo appuntamento – si legge in una nota della diocesi di Massa Carrara-Pontremoli – rientra del percorso di riflessione e di impegno sul tema della pace promosso dagli Uffici pastorali diocesani dell’area sociale, in seguito della fiaccolata per la pace svoltasi il 6 settembre scorso a Massa, dal titolo ‘Per una pace disarmata e disarmante’, dove parteciparono centinaia di persone”. “Da quel momento infatti – prosegue la nota – è iniziato un cammino dove il gruppo di lavoro, sotto l’impulso del vescovo Mario, si è contraddistinto per la capacità di condividere idee, responsabilità e fatiche, mettendo insieme competenze e sensibilità diverse per raggiungere obiettivi comuni, per costruire esperienze significative e realmente partecipate: il tema della pace infatti non può essere accessorio, ma deve essere al primo posto nell’agenda della comunità ecclesiale. Questo percorso è stato denominato: ‘Per dirigere i nostri passi sulla via della pace’ ed è aperto a tutti”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /