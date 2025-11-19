Domenico Mugnaini: Ceccherini (Misericordie fiorentine), “una perdita che colpisce tutta la comunità”

“La scomparsa di Domenico Mugnaini è una perdita che colpisce tutta la nostra comunità, perché è venuta meno una voce capace di raccontare la realtà con profondità, competenza e attenzione ai legami sociali”. Così Andrea Ceccherini, presidente del Coordinamento delle Misericordie dell’Area Fiorentina. “Con il suo lavoro – spiega – Mugnaini ha saputo dare spazio al mondo del volontariato e ai valori che animano le esperienze di solidarietà sul territorio, contribuendo a far conoscere storie, impegno e persone che spesso agiscono lontano dai riflettori”. “Le Misericordie dell’Area Fiorentina esprimono vicinanza alla famiglia, alla redazione di Toscana Oggi e a quanti ne hanno condiviso il cammino professionale e umano – conclude Ceccherini – custodendo con gratitudine il suo contributo al racconto del nostro territorio”.

