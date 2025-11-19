Domenico Mugnaini: Bellini (Fondazione Balducci), “grande giornalista e grande uomo di cultura”

“Con dolore abbiamo appreso della morte di Domenico Mugnaini, direttore di Toscana Oggi, grande giornalista, ma soprattutto grande uomo di cultura, di conoscenza, di fede”. Lo dichiara Grazia Bellini, presidente della Fondazione Ernesto Balducci, ricordando la figura del direttore del settimanale delle diocesi toscane. Bellini sottolinea che Mugnaini è stato “da sempre vicino ai temi cari a Ernesto Balducci” e che “in questi anni a Toscana Oggi e prima per altre testate giornalistiche ha seguito con affetto le nostre iniziative e incontri”. La presidente esprime “gratitudine sincera nei confronti suoi, anche per l’esempio che ha dato con la sua vita”, e si stringe “alla moglie e ai suoi figli”, partecipando “al lutto dei colleghi di Toscana Oggi e di tutto l’Ordine dei Giornalisti della Toscana”.

