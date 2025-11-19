Domenico Mugnaini: mons. Nerbini (Prato), “la comunità ecclesiale perde una voce autentica e credibile”

“Domenico Mugnaini è stato uno stimato professionista e un esempio di laico cristiano, con la sua scomparsa la comunità ecclesiale perde una voce e un punto di riferimento autentico e credibile”. Lo dichiarano il vescovo mons. Giovanni Nerbini, il vicario generale mons. Daniele Scaccini e la diocesi di Prato, partecipando al dolore per la morte del direttore di Toscana Oggi. Il messaggio ricorda che “negli anni della direzione a Toscana Oggi ha saputo accrescere l’autorevolezza del settimanale” e ha contribuito “a rafforzare la presenza e l’importanza delle Comunicazioni sociali nel dibattito ecclesiale e civile”. “Lo ringraziamo per l’impegno appassionato nel campo del giornalismo e lo accompagniamo nella preghiera affidandolo al Signore”, prosegue la diocesi, esprimendo infine vicinanza “ai familiari e alla redazione di Toscana Oggi per questo grave e doloroso lutto”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /