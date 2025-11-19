Domenico Mugnaini: Seracini (Fondazione Caritas Firenze), “cuore, passione e intelligenza al servizio degli altri”

“Con grande dolore piangiamo la scomparsa di Domenico Mugnaini, per tutti gli amici Dodo. Ci lascia un uomo, un professionista di valore che ha sempre messo cuore, passione e intelligenza nel suo lavoro di giornalista, fino all’ultimo impegno come direttore del settimanale delle diocesi Toscana Oggi”. Lo afferma Marco Seracini, presidente della Fondazione Solidarietà Caritas Firenze, esprimendo il cordoglio per la morte del direttore di Toscana Oggi. “Ne vogliamo ricordare in particolare la grande umanità, il porre sempre al centro le persone, la disponibilità, il mettersi a servizio della Chiesa, la capacità di tessere rapporti sinceri con tutti – continua Seracini – e poi quel suo spirito combattivo e risoluto per ciò che gli stava a cuore. Una vita personale e di lavoro sostenuta fino alla fine dalla fede”. “Le nostre condoglianze e la vicinanza vanno alla sua famiglia, alla moglie e ai figli con affetto. Dodo lascia oggi un vuoto per tanti, anche per noi della Fondazione, adesso è consegnato nelle mani del Signore”, conclude Seracini.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /