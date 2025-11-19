Libri: Roma, questa sera al Maxxi presentazione de “La ferita, la letizia” di Davide Rondoni

Questa sera il Maxxi – Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma, in collaborazione con Fazi editore e Roma Incontra Centro Cultura, ospita la presentazione del nuovo libro di Davide Rondoni “La ferita, la letizia. Faccia a faccia con San Francesco, poeta di Dio e del mondo” (via Guido Reni 4/A, ingresso libero fino a esaurimento posti).

Nel volume, Rondoni – poeta e saggista tra le voci più originali della scena contemporanea – immagina un dialogo intimo con San Francesco d’Assisi, restituendone un ritratto inedito: non solo icona spirituale, ma uomo concreto, impetuoso, spesso in lotta con se stesso e con le attese del proprio tempo. Attraverso questa conversazione “a cuore aperto”, l’autore affronta temi di fortissima attualità: la differenza tra amore e possesso, un ambientalismo capace di andare oltre gli slogan, il bisogno di pace come dono e responsabilità cristiana in un mondo segnato dalla guerra. Dialogheranno con l’autore don Remigio Bellizio, teologo, e Lorenza Fruci, giornalista e scrittrice. A moderare l’incontro Greta Mauro, giornalista e conduttrice televisiva.

Pubblicato nella collana “Fuori collana” di Fazi editore, “La ferita, la letizia” (144 pagine, in libreria dal 3 ottobre) propone un percorso narrativo e meditativo che, partendo dal carisma di Francesco, interroga il lettore sul proprio desiderio di felicità e sul significato profondo di “letizia”. Rondoni ripercorre le tappe decisive della vita del Poverello d’Assisi – dall’incontro con il papa al dialogo con il sultano, fino all’esperienza del Cantico delle creature – mettendole in relazione con le domande dell’uomo di oggi: la cura del creato, il rapporto con il potere, il dolore e la speranza.

