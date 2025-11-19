Medici cattolici: Savona, a Carlo Cottarelli il XVIII Premio Cronin. Venerdì la consegna

Si terrà venerdì 21 novembre alle 16.45, nella Sala Rossa del Municipio di Savona, la cerimonia di premiazione dei vincitori della diciottesima edizione del Premio Cronin, uno degli appuntamenti culturali più radicati di Savona, già noto nel panorama nazionale, e promosso dalla sezione “G. B. Parodi” dell’Associazione medici cattolici italiani. Per l’occasione interverrà l’economista Carlo Cottarelli, Premio alla Carriera 2025. Istituito nel 2007, presieduto e animato dal medico Marco Lovisetti e intitolato al grande medico e scrittore scozzese Archibald Joseph Cronin, il concorso letterario (a cui medici e odontoiatri possono partecipare inviando testi inediti) è patrocinato da enti come la Regione Liguria, il Comune di Savona, l’Associazione medici scrittori italiani, l’Associazione medici cattolici italiani, l’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Savona e la Società italiana di psichiatria. Come ricorda lo stesso Lovisetti, alle origini del Premio va fatto risalire un percorso culturale, “in un’epoca di netta predominanza di una medicina sempre più scientifica e tecnologica”, che si prefisse l’intento di “sostenere un’iniziativa che disvelasse, mediante i frutti della creatività letteraria, l’altra metà dell’anima dell’essere medico, quella più nascosta”. “Il segreto di un certo successo del Premio Cronin credo – aggiunge – vada individuato in tre elementi fondamentali: la macchina organizzativa, con un ampliamento delle sezioni tra cui i partecipanti possono scegliere, la qualità nella composizione delle giurie (stimatissimi docenti di materie letterarie, universitari, giornalisti di importanti testate nazionali, magistrati, poeti) e il fatto che non pochi vincitori, dopo questo traguardo, arrivano a pubblicare le loro opere e continuano ad ottenere successi in altre rassegne. Per alcuni il Cronin costituisce l’inizio di una vera attività editoriale”.

