Giornali Fisc: è morto Domenico Mugnaini, direttore di Toscana Oggi

(Foto Toscana Oggi)

È morto questa mattina, nella sua casa a Firenze, Domenico Mugnaini, direttore di Toscana Oggi. Aveva 65 anni e da tempo lottava con la malattia. Accanto a lui la moglie Barbara e i figli Andrea e Giovanni. Dal settembre 2019 dirigeva il settimanale delle diocesi toscane, con cui giovanissimo aveva iniziato i primi passi nel giornalismo. Dal 1987 al 1994 era stato corrispondente per Il Popolo e collaboratore di Avvenire, svolgendo tra il 1989 e il 1991 il praticantato presso la Gazzetta di Firenze. Dal 1990 aveva iniziato la collaborazione con l’agenzia Asca, dopo la quale aveva lavorato anche per il Gr2 Rai. Dal 1993 al 1999 è stato caporedattore per la Cecchi Gori Communications, guidando la redazione giornalistica di Canale 10. Dal 1999 al 2002 ha lavorato all’ufficio stampa del Comune di Firenze; nel 2002 è diventato redattore dell’agenzia Asca di Firenze. Nel 2004 è entrato come redattore nella sede Ansa di Firenze, di cui nel 2018 è stato nominato caposervizio aggiunto. Negli anni si è occupato di politica, economia e grandi inchieste di cronaca, tra cui il processo per il Mostro di Firenze, la Strage dei Georgofili, il naufragio della Costa Concordia e, dal 1990, le vicende legate al Monte dei Paschi. Nel 2015 ha curato l’ufficio stampa per la visita del Papa a Firenze. Dal 2017 era nel Consiglio di amministrazione dell’Opera di Santa Maria del Fiore; da aprile 2019 a giugno 2022 è stato consigliere della Scuola di Arte Sacra di Firenze. Nel 2019 è tornato a dirigere Toscana Oggi e diventato consigliere della Fisc. Nel 2023 ha ricevuto il premio giornalistico Pirovano-Liverani.