Unità dei cristiani: Cassano all’Jonio, domani un convegno nel 1700° anniversario del Concilio di Nicea con mons. Savino

“1700° anniversario del Concilio di Nicea. Speranza per l’ecumenismo, speranza per tutti”. Questo il tema di un incontro si terrà domani, 23 gennaio, alle ore 18.30 presso la basilica minore cattedrale “Santa Maria del Lauro” di Cassano all’Jonio. Il convegno, nella Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, vedrà gli interventi di don Maurizio Bloise, direttore dell’Ufficio diocesano per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso; Gianfranco Castiglia, dottorando di ricerca e cultore della materia in Storia medievale del Dipartimento di Studi umanistici dell’Università della Calabria, e il protopresbitero Papàs Pietro Lanza, vicario generale dell’eparchia di Lungro degli Italo Albanesi dell’Italia Continentale. A trarre le conclusioni mons. Francesco Savino, vescovo della diocesi di Cassano all’Jonio e vice presidente della Conferenza episcopale italiana.

