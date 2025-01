Ricerca e innovazione: Cnr, il 24 gennaio presentazione online di tre infrastrutture digitali di ultima generazione

Venerdì 24 gennaio, a partire dalle 9.30, l’Istituto di scienza e tecnologie dell’informazione “Alessandro Faedo” (Cnr-Isti) e l’Istituto di informatica e telematica (Cnr-Iit) del Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa organizzano un incontro online dedicato alla presentazione di tre infrastrutture digitali che rivestono un ruolo strategico per la comunità scientifica nazionale e internazionale.

Si tratta di Slices, infrastruttura di ricerca per l’evoluzione di Internet e dei sistemi distribuiti, che mette a disposizione strumenti sperimentali e testbed di ultima generazione; di D4Science, infrastruttura digitale per la gestione di progetti interdisciplinari, con strumenti come ambienti di ricerca virtuali personalizzabili, cloud storage e piattaforme per l’analisi dati; di SoBigData, infrastruttura di ricerca dedicata al Social Mining e all’intelligenza artificiale, che fornisce dati, metodologie e strumenti per l’analisi di fenomeni sociali complessi.

L’evento, accessibile liberamente al link https://shorturl.at/WYcbv , è aperto a rappresentanti della comunità scientifica, ricercatori, coordinatori di progetto e a tutti coloro interessati allo sviluppo di progetti di ricerca innovativi e collaborativi utilizzando il supporto delle infrastrutture digitali.

Ad aprire i lavori i saluti istituzionali della presidente del Cnr, Maria Chiara Carrozza; del direttore del Dipartimento di ingegneria, Ict e tecnologie per l’energia e i trasporti (Cnr-Diitet), Emilio Fortunato Campana; della direttrice dell’Istituto di metodologie per l’analisi ambientale (Cnr-Imaa), Gelsomina Pappalardo, delegato nazionale di Esfri. Le tre infrastrutture saranno, quindi, presentate in dettaglio dai rispettivi coordinatori: per “Slices” il direttore dell’Istituto di informatica e telematica (Cnr-Iit) Andrea Passarella; per “D4Science” Pasquale Pagano (Cnr-Isti) e per “SoBigData” Roberto Trasarti (C nr-Isti). La sessione conclusiva, con spazio per le domande dei partecipanti, sarà moderata dal direttore dell’Istituto di scienza e le tecnologie dell’informazione “Alessandro Faedo” (Cnr-Isti), Roberto Scopigno.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /