Cultura: abbazia Santa Scolastica di Subiaco, consegnate alla biblioteca 250 documenti sec. XIX-XX dell’Archivio Colonna

(Foto Biblioteca santa Scolastica)

Questa mattina sono state consegnate alla Biblioteca statale del Monumento nazionale di Santa Scolastica, a Subiaco (Roma), circa 250 unità dell’Archivio Colonna ad integrazione del deposito del 13 dicembre 1995. Si tratta in gran parte di documenti relativi ai secoli XIX e XX. A siglare l’integrazione, riferisce la già citata biblioteca, sono stati il principe Don Prospero Colonna per conto dell’Amministrazione Principi Colonna, l’Abate dom Mauro Meacci, nella qualità di Conservatore del Monumento nazionale di Santa Scolastica e il direttore dom Fabrizio Messina Cicchetti. “In tempi ragionevolmente brevi – ha detto dom Cicchetti – questo materiale sarà messo a disposizione degli studiosi. Intanto sarà altrettanto necessario identificare, in sinergia con la Soprintendenza archivistica e bibliografica del Lazio, le serie archivistiche più utilizzate dai ricercatori e studiare percorsi utili al reperimento di risorse per digitalizzare e ‘metadatare’ i documenti. Ciò ci consentirà di garantirne la conservazione e una larga fruizione, secondo le indicazioni della Famiglia Colonna e la mission della Biblioteca di Santa Scolastica”. All’incontro erano presenti, tra gli altri, anche Letizia Cenci (direttore della Fondazione Palazzo Colonna), Patrizia Piergiovanni (direttore della Galleria Colonna) e Tiziana Checchi (direttore dell’Ufficio Beni culturali dell’abbazia territoriale di Subiaco).