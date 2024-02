Giornata del malato: Pastorale salute Cei, il 9 febbraio preghiera di ringraziamento per i curanti in diretta da 4 ospedali

In occasione della XXXII Giornata mondiale del malato dell’11 febbraio, per iniziativa dell’Ufficio nazionale per la pastorale della salute della Cei, diretto da don Massimo Angelelli, venerdì 9 febbraio verrà trasmesso in diretta da quattro ospedali il momento di preghiera di ringraziamento a Dio per i curanti, “Invece un Samaritano”. Diretta YouTube dalle ore 16 dalle Cappelle di: P.O. “G.F. Ingrassia” Monreale (PA), Centro di cure palliative pediatriche Bambino Gesù – sede di Passoscuro (RM), Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi-Melacrino-Morelli” – Reggio Calabria, Clinica “Villa San Giusto”- Gorizia. La preghiera verrà accompagnata dalla lettura e meditazione di alcuni brani del Vangelo e del Messaggio di Papa Francesco per la Giornata.

