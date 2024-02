Fine vita: Scienza&Vita e Università europea Roma, aperte iscrizioni al Master in psicologia ed etica delle cure palliative

Quando si sente parlare di cure palliative ci si immagina che riguardino unicamente il dolore nella fase terminale. In realtà, pur non potendo determinare l’inversione della progressione di malattia o il recupero delle condizioni di salute, le cure palliative si occupano della cura dei sintomi e promuovono il benessere generale della persona in condizioni di estrema fragilità. Per rispondere concretamente alla crescente domanda di esperti che possano occuparsi del malato e delle sue condizioni, l’Associazione Scienza & Vita in collaborazione con l’Università Europea di Roma, propone anche quest’anno il Master universitario di primo livello in Psicologia ed etica delle cure palliative, che si terrà online da febbraio a novembre.

Nel percorso, diretto da Claudia Navarini, filosofo morale e coordinatrice del Corso di laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche, verranno affrontati gli aspetti etici, culturali, antropologici, sociali, medici, legislativi e organizzativi delle pratiche di palliazione, e in maniera particolare delle cure palliative precoci e simultanee.

“Con questo Master – spiegano in una nota gli organizzatori – vogliamo formare esperti che, insieme agli operatori di area medico-sanitaria, possano occuparsi del malato e delle sue diverse condizioni. Dato il taglio interdisciplinare vogliamo formare esperti che possano occuparsi di cure palliative nell’ambito della propria attività professionale e non solo”.

Iscrizioni aperte fino al 15 febbraio. Per info e programma clicca qui. Scienza & Vita, dietro richiesta formale e motivata, potrà valutare la concessione di un contributo liberale a sostegno dei costi per l’iscrizione al Master (scrivi a comunicazione@scienzaevita.org).

