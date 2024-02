Carnevale sociale: in Sicilia 13 tappe tra Palermo e Catania toccando le periferie

Foto Sir

Sta per iniziare la sedicesima edizione del Carnevale Sociale di Palermo. Sono 16 anni che il Carnevale Sociale attraversa la città con cortei colorati e festosi, sono occasioni condivise per parlare di diritti con le persone che vivono nei quartieri più periferici della città e dove operano le decine di associazioni, scuole e parrocchie che partecipano all’organizzazione, realizzando i costumi e coinvolgendo la gente del luogo. “Ci prendiamo questi tempi per festeggiare assieme e soprattutto per parlare di diritti mancanti – raccontano le associazioni – il diritto alla pace, il diritto ad avere una casa e un lavoro, il diritto a un ambiente salubre e a vivere in un mondo pulito, il diritto alla salute, il diritto alla cultura e il diritto di poter esercitare liberamente le proprie scelte di vita”. “Unə per tutt3 tutt3 per unə” è il tema di quest’anno. E quest’anno, oltre alle tradizionali tappe nei quartieri Capo e Ballarò, Kalsa, Zen e Cep, Sant’Erasmo e Montepellegrino e Borgo Vecchio, si aggiungono Sperone, Noce e Danisinni. E come sempre il Carnevale Sociale sconfinerà anche a Partinico, ma quest’anno ci saranno anche due tappe a Catania nei quartieri San Cristoforo e lungo la via Etnea.

Ecco il calendario completo: 8 febbraio Albergheria e Capo partenza ore 15:30 Cattedrale; 9 febbraio Kalsa partenza ore 15 piazza Magione; 9 febbraio Borgo Vecchio partenza ore 15 c.s. Anomalia via Archimede 1; 9 febbraio Danisinni ore 16 festa piazza Danisinni; 10 febbraio Montepellegrino partenza ore 16:30 Circ’opificio; 10 febbraio Cep partenza ore 15:30 Via Barisano da Trani; 10 febbraio Catania ore 16:00 Centro polifunzionale Midulla San Cristoforo; 11 febbraio Sperone ore 16 piazza Torrelunga; 11 febbraio Catania ore 16:00 Villa Bellini; 11 febbraio Partinico ore 16 Festa Presso Circolo Arci Pasol; 12 febbraio Sant’Erasmo partenza ore 15 via Ingrassia; 13 febbraio Zen partenza ore 15 piazza Gino Zappa; 13 febbraio Noce partenza ore 16 piazza Noce.