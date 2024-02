Facoltà Teologica di Sicilia: un seminario di iconografia e iconologia cristiana dedicato ai “Simboli del tempo e dell’eternità”

Un seminario di iconografia e iconologia cristiana “Simboli del tempo e dell’eternità”. Si svolge alla Facoltà Teologica di Sicilia. Il corso nasce nel contesto di un più ampio progetto di ricerca sulle immagini, i simboli e l’arte cristiana che si sta elaborando all’interno dell’Istituto superiore di Scienze religiose; coordinato dalla professoressa Francesca Paola Massara, si avvale della partecipazione di qualificati docenti della Facoltà e dell’Istituto. L’obiettivo è l’approfondimento di temi simbolici particolarmente significativi, specifici e trasversali, le cui coordinate necessitano di speciale attenzione per la loro importanza nel paradigma artistico occidentale.

A partire dalle tradizioni del mondo classico e della tarda antichità, si esplorano le più significative scelte iconografiche e simboliche delle età paleocristiana, medievale e moderna per significare i ritmi del tempo e gli esperimenti figurativi per rappresentare la sospensione temporale e l’eternità. Vengono analizzati alcuni percorsi dell’iconografia sacra e allo stesso tempo vengono fornite le indicazioni necessarie per la loro collocazione nei diversi contesti (cristiano, ebraico e islamico). Si offrono anche gli strumenti per la conoscenza di repertori iconografici, evidenziandone origini e trasformazioni, rapporto con le fonti letterarie e patristiche, ruolo delle tradizioni antiche e della committenza, con speciale attenzione alla Sicilia. Il prossimo incontro è in programma per venerdì 9 febbraio.

Il programma prevede la partecipazione di: Francesca Paola Massara, Simboli ed immagini del tempo tra Antichità e Medioevo; Calogero Cerami, Tempo ed eternità nell’Antichità cristiana; Francesco Bonanno, Simboli del tempo nella tradizione ebraica; Marcello Di Tora, Il tempo nella tradizione islamica; Nicole Oliveri, Tempo ed eternità: modelli di santità ed estasi in Sicilia; Mirella Roccasalva Firenze, Immagini del tempo liturgico nel mondo bizantino; Alfio Bonanno, Orientamenti astronomici e prospettive cosmologiche in edifici di culto cristiano in Sicilia; Francesca Paola Massara, Vanitas vanitatum. “Natura in posa” e il mistero del tempo sospeso. Il corso potrà essere seguito sia in presenza che in modalità online.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /