VIII centenario stimmate San Francesco: santuario La Verna, ieri inaugurato il percorso di accessibilità per non deambulanti

A pochi mesi dell’apertura ufficiale dell’ottavo centenario delle stimmate di San Francesco (prevista il 5 gennaio 2024), il santuario francescano di La Verna ha vissuto ieri, mercoledì 23 agosto, una prima tappa di avvicinamento.

Ha avuto luogo, infatti, il taglio del nastro del tratto di accesso al santuario stesso, facilitato anche per persone con diversa abilità.

Si è trattato di un investimento di 260mila euro interamente finanziato dalla Provincia di Arezzo. I lastroni in pietra hanno lasciato spazio a un cemento architettonico percorribile in modo più sicuro e facile anche da chi ha problemi di deambulazione o è portatore di handicap.

Al taglio del nastro erano presenti, accanto al guardiano del santuario, p. Francesco Brasa, e al sindaco di Chiusi de La Verna, Giampaolo Tellini, anche il presidente della Regione Eugenio Giani, il provinciale dei frati minori della Toscana, fr. Livio Crisci, il presidente della Provincia di Arezzo, Alessandro Polcri, e venti sindaci dei 26 comuni toscani aderenti al Cammino di Francesco.

La presenza del presidente della Regione si lega al progetto che segue l’opera inaugurata: la Regione Toscana ha infatti stanziato 500mila euro per completare questo primo intervento realizzando un secondo camminamento che consentirà a persone con diversa abilità di poter raggiungere la cappella delle stimmate.

“Il percorso di accessibilità per i non deambulanti – ha spiegato p. Francesco Brasa, guardiano uscente della comunità di La Verna (ai primi di settembre prenderà servizio come parroco a San Romano Valdarno) – vede inaugurata la sua prima tranche per la quale ringraziamo profondamente la Provincia di Arezzo. Proprio ora invece si è aperto il cantiere per la seconda parte dei lavori, che grazie alla Regione Toscana, interessa la parte interna del santuario: un camminamento, che consentirà per la prima volta ai non deambulanti di arrivare fin dentro la cappella delle stimmate”. “Erano lavori a cui tenevamo da tempo – ha aggiunto il guardiano – soprattutto in vista del centenario delle stimmate. Sono state possibili grazie alla generosità e sensibilità delle Istituzioni. Grazie a loro e grazie alla bella collaborazione che in tutti questi anni c’è stata col sindaco di Chiusi de La Verna, Giampaolo Tellini: le cose belle fatte in questi anni sono state il frutto di una collaborazione rispettosa, creativa e feconda col Comune”.

P. Livio Crisci, ministro provinciale dei Frati minori della Toscana, ha espresso la soddisfazione e la gioia di tutta la Provincia religiosa per questi interventi: “Il santuario de La Verna – ha ricordato – fa parte di una famiglia, che è la famiglia francescana toscana, che si appresta ad aprire l’ottavo centenario delle stimmate ricevute qui da san Francesco. E’ un percorso che stiamo iniziando insieme alle istituzioni e rendere più accessibile La Verna è un bellissimo primo passo”.

L’inaugurazione della strada di accesso al santuario Francescano è stata l’occasione per un breafing che ha coinvolto tutti i soggetti aderenti al Cammino di Francesco.