Sant’Agostino: Pavia, da oggi al 28 agosto la festa del Santo di Ippona

È un momento ormai tradizionale e quest’anno assumerà un significato ancora più profondo, visto che proprio 1300 anni fa le spoglie di Sant’Agostino furono traslate a Pavia: da oggi al 28 agosto sarà la festa dedicata al Santo di Ippona, che si svolgerà presso la basilica di San Pietro in Ciel d’Oro a Pavia.

Si comincerà stasera, alle ore 17.45, con i vespri solenni, cui seguirà alle ore 18.30 la celebrazione di apertura con l’esposizione dell’urna di S. Agostino: a presiedere sarà mons. Massimo Camisasca, vescovo emerito di Reggio Emilia-Guastalla. Venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 agosto sono le giornate che costituiscono il triduo in preparazione alla festa di S. Agostino: in quelle giornate le sante messe sono previste alle ore 9 e 18.30, la recita del santo rosario e i vespri si svolgono alle ore 17.45. La santa messa delle ore 18.30 di venerdì 25 agosto sarà presieduta dal provinciale della Provincia agostiniana di S. Giovanni da Sahagùn, p. Domingo Amigo; al termine ci sarà anche la professione dei voti temporanei di fr. Salvador e di fr. Edoardo. Lunedì 28 agosto, giorno di memoria della morte del dottore della Chiesa Agostino, alle ore 8 ci saranno le lodi solenni, alle 9 la santa messa presieduta dal vescovo di Pavia, mons. Corrado Sanguineti; alle ore 11 ci sarà la concelebrazione agostiniana presieduta dal provinciale della Provincia agostiniana, padre Giustino Casciano, con il rinnovo dei voti dei professi agostiniani. Alle ore 17.45 ci saranno i vespri solenni, cui seguirà alle ore 18.30 il solenne pontificale presieduto dal card. Oscar Cantoni, vescovo di Como, concelebrato con i vescovi lombardi. Al termine della concelebrazione, come da tradizione, ci sarà la reposizione dell’urna di S. Agostino.

Per quanto riguarda le iniziative portate avanti dal Comitato Pavia Città di Sant’Agostino, alle ore 10 del 28 agosto si svolgerà nella basilica di San Pietro in Ciel d’Oro la ricollocazione del dipinto del Tassinari restaurato a cura dell’Associazione Amici musei e monumenti pavesi e che il 28 agosto alle ore 12 ci sarà l’esposizione di due dipinti di Ulisse Sartini raffiguranti Severino Boezio e Sant’Agostino, per iniziativa dell’Associazione Crocevia; anche in questo caso l’evento si terrà nella basilica di S. Pietro in Ciel d’Oro.