Giovanni Paolo I: arcidiocesi di Bucarest, ricevute in dono da mons. Marangoni reliquie del beato. Papa Luciani sarà commemorato nella cattedrale san Giuseppe

Sarà celebrato anche a Bucarest, in Romania, il beato Giovanni Paolo I, nella sua prima commemorazione liturgica, sabato, 26 agosto. La mattina, l’arcivescovo di Bucarest, mons. Aurel Percă, presiederà la messa nella cattedrale di san Giuseppe, alla presenza della reliquia del beato agordino. Il vescovo di Belluno-Feltre, mons. Renato Marangoni ha donato all’arcidiocesi romena una reliquia per la cattedrale e una per l’associazione romena Papa Luciani. Si tratta di reliquie “ex-indumentis”, in particolare della veste di Papa Luciani, come attestano i certificati rilasciati dalla diocesi di Belluno-Feltre. Alla fine della messa, mons. Percă darà la benedizione con la reliquia del beato Papa, che sarà poi esposta nella cattedrale, alla venerazione dei fedeli. “La reliquia di Giovanni Paolo I è un dono speciale per la nostra associazione, l’arcidiocesi di Bucarest e l’intera Chiesa in Romania. Papa Luciani è un beato che vale la pena conoscere, leggere, seguire nel suo modo di vivere e predicare il vangelo, in particolare nel suo esempio di umiltà”, ha dichiarato al Sir don Alois Arcana, vicepresidente dell’associazione romena Papa Luciani. Da settembre, la reliquia sarà portata in varie parrocchie della Romania, insieme ad una mostra fotografica itinerante sulla vita del beato Giovanni Paolo I, realizzata in collaborazione con il Museo Albino Luciani (Musal) di Canale d’Agordo, e i libri di Luciani – “Catechetica in briciole” e “Illustrissimi” –, tradotti in romeno dall’associazione Papa Luciani.