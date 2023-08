R. D. Congo: Ue attiva un nuovo ponte aereo umanitario per Goma

L’Ue ha lanciato oggi una nuova operazione di trasporto aereo umanitario nella parte orientale della Repubblica democratica del Congo “per inviare forniture essenziali alla città di Goma”. Queste forniture verranno utilizzate “per rafforzare la risposta umanitaria nella parte orientale del Paese, dove la situazione, già disastrosa, continua a peggiorare”. Per alleviare questa situazione, l’Unione europea sta organizzando due voli dall’Europa, trasportando più di 180 tonnellate di attrezzature, comprese forniture mediche e alimentari. Il ponte aereo umanitario consiste in due voli tra l’Europa e Nairobi, da dove i rifornimenti arriveranno a Goma. “I primi due voli – chiarisce un comunicato – sono arrivati a Goma ieri e si prevede che un totale di otto voli di questo tipo opereranno fino alla fine di agosto 2023”.

Janez Lenarčič, commissario per la gestione delle crisi, ha dichiarato: “l’Ue resta fermamente impegnata ad aiutare i più vulnerabili nella Repubblica democratica del Congo. In risposta all’appello delle Nazioni Unite per un’intensificazione delle operazioni umanitarie in tutto il Paese, attraverso una mobilitazione dell’intero sistema, stiamo lanciando un ponte aereo umanitario per portare rifornimenti essenziali a Goma, nella parte orientale del Paese. Insieme al nuovo pacchetto di aiuti umanitari annunciato all’inizio dell’anno – che porta il totale di aiuti umanitari Ue a 80 milioni di euro per il 2023 – il nostro ponte aereo aiuterà a raggiungere quante più persone possibile”.

Questo ponte aereo umanitario fa seguito a un’operazione simile avvenuta tra marzo e maggio 2023, durante la quale sono state trasportate un totale di 260 tonnellate di rifornimenti in sette voli.