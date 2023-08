Diocesi: Monreale, dal 25 al 27 agosto Missione popolare delle famiglie, organizzata dal Consiglio regionale dell’Ordine francescano di Sicilia

La comunità di Cinisi si prepara ad ospitare, dal 25 al 27 agosto, la Missione popolare delle famiglie, pensata e organizzata dal Consiglio regionale dell’Ordine francescano di Sicilia di concerto con la Pastorale familiare dell’arcidiocesi di Monreale e con la partecipazione delle due parrocchie di Cinisi, Santa Fara ed Ecce Homo.

Intitolata “Custodiamo la bellezza”, sarà essenzialmente un momento di evangelizzazione e di grazia, condotto con lo stile che contraddistingue i francescani, ossia gioia, convivialità e condivisione. Nella tre giorni di incontri, spettacoli, preghiera, giochi, riflessioni, musica e laboratori, gli oltre sessanta missionari – tra famiglie, frati, sacerdoti e suore – saranno accanto alle coppie, ai bambini, ai giovani e agli anziani di Cinisi per testimoniare la bellezza che Gesù ha riposto nel cuore di ognuno di noi.

La missione avrà inizio nel duomo di Monreale, al termine della celebrazione eucaristica dedicata a San Ludovico, patrono dell’Ordine francescano secolare, quando l’arcivescovo consegnerà ai missionari il mandato e culminerà con la Festa diocesana delle famiglie del 27 agosto, nella quale mons. Gualtiero Isacchi ha convocato tutte le famiglie della diocesi per celebrare l’amore e la bellezza di tutte le famiglie e riscoprire in esse la via per la santità.