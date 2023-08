Chiese metodiste e valdesi: Torre Pellice, Sinodo oggi “in nero” in solidarietà con le donne vittime di violenza e stupro

Sinodo delle Chiese metodiste e valdesi (foto Nev)

Le deputate e i deputati riuniti a Torre Pellice (Torino) per il Sinodo delle Chiese valdesi e metodiste hanno indossato oggi una maglietta nera e la spilla della campagna anti-violenza #ThursdaysinBlack (giovedì in nero), in solidarietà con le donne e come simbolo della lotta contro la violenza di genere. #ThursdaysInBlack è la campagna globale per un mondo senza stupri e violenze che nasce dal Decennio delle Chiese in solidarietà con le donne (1988-1998), per rendere visibili le storie sullo stupro come arma di guerra, sull’ingiustizia di genere, sull’abuso, sulla violenza e per rendere visibile la capacità di recupero e gli sforzi delle donne. La campagna è stata ispirata dalle Madri de Plaza de Mayo di Buenos Aires, dalle Donne in nero in Israele e in Palestina, dalle donne in Ruanda e in Bosnia. Il Sinodo delle Chiese metodiste e valdesi ha preso il via domenica 20 agosto a Torre Pellice (Torino). Riunisce 180 delegati e delegate da tutta Italia e rappresenta il massimo organo decisionale e democratico per queste chiese storiche. Il 2024 sarà infatti una tappa fondamentale per i valdesi, che celebreranno gli 850 anni della nascita, a Lione, del movimento di Pietro Valdo.