Diocesi: Lecce, domani in cattedrale concerto meditazione “Ave Oronti”

Lecce si prepara a vivere la consueta e annuale solennità dei santi patroni Oronzo, Giusto e Fortunato. Due i programmi, civile e religioso, che allieteranno questo tempo di festa per i leccesi e per tutta l’arcidiocesi di Lecce.

All’interno di questo ricco programma, il 25 agosto, vigilia della solennità liturgica dei santi martiri, si terrà in cattedrale alle 20.30 il concerto meditazione “Ave Oronti” con canti gregoriani a cura del Gruppo “Viri Cantores de Finibus Terrae” – diretto dal maestro Giuseppe Lattante, presidente dell’associazione “Salicus aps” – sorto all’ombra del monastero benedettino di Lecce, per la promozione e la valorizzazione del canto gregoriano.

Il concerto si svolgerà in alternatim con l’organo del maestro Antonio Rizzato, docente del Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce nonché uno dei più apprezzati organisti italiani. Voce solista sarà Maria Grazia Nicchiarico, con alle spalle un’intensa attività concertistica con particolare riferimento al canto gregoriano e a imperituri capolavori della musica sacra. Oltre all’associazione “Salicus” e al Gruppo “Viri Cantores”, il concerto, ad ingresso libero, è stato organizzato e promosso dall’arcidiocesi metropolitana, dalla parrocchia cattedrale “Maria Ss. Assunta” in Lecce nella persona del parroco, don Vito Caputo.