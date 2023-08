Famiglia Vincenziana: da oggi il pellegrinaggio nazionale della statua della Vergine della Medaglia Miracolosa in provincia di Rieti

Tappa in diocesi di Rieti a Torano di Borgorose (Ri) nella Parrocchia di San Martino di Tours per il Pellegrinaggio nazionale della statua della Vergine della Medaglia Miracolosa che prese avvio lo scorso 11 novembre 2020, in Vaticano, con la benedizione di Papa Francesco in ricordo del 190° anniversario delle apparizioni a Santa Caterina Labouré, iniziativa promossa dai Missionari Vincenziani d’Italia in collaborazione con la Famiglia Vincenziana.

Il programma prevede, oggi, giovedì 24 agosto alle 18.15 l’accoglienza a Torano in Piazza San Sebastiano, della Statua dell’Immacolata della Medaglia Miracolosa. Seguiranno il rito di accoglienza, il rosario meditato e la celebrazione della messa. Venerdì 25 agosto alle 17 l’immagine dell’Immacolata verrà portata alla chiesa di Grotti poi verrà portata processionalmente al cimitero. Seguirà la messa del primo dei tre giorni di festa. Sabato 26 agosto alle 11 la statua sarà portata alla villa. Alle 20.30 ci sarà la recita del rosario e alle 21 la messa. Domenica 27 agosto alle 9 la statua verrà portata a Spedino. Verrà pregato il rosario e, a seguire, sarà celebrata la messa domenicale. Alle 10.45 la statua verrà riportata alla chiesa di Torano dove si celebrerà la messa delle 11.30. Alle 16.30 la recita della Supplica all’Immacolata e il saluto finale alla Madonna che ritornerà a Roma.