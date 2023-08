Ucraina: Von der Leyen su anniversario indipendenza, “fonte di ispirazione per tutti gli europei”

“La forza dell’Ucraina risiede nel suo popolo. Nel loro coraggio, nella loro forza e nella speranza costante in un futuro di pace e prosperità in un’Europa unita. Sono una fonte di ispirazione per tutti gli europei”. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, con un video messaggio e un post su X, ex Twitter, in occasione dell’anniversario dell’indipendenza dell’Ucraina dall’Unione Sovietica. “Congratulazioni a Zelenskyy e al popolo ucraino per la giornata dell’indipendenza dell’Ucraina”, ha aggiunto. L’Esecutivo europeo ricorda l’indipendenza dell’Ucraina anche attraverso il suo account principale: “Oggi è il 32° Giorno dell’Indipendenza dell’Ucraina. Dopo 18 mesi di lotta per la sopravvivenza, il popolo ucraino non sta solo difendendo la propria libertà, ma anche scrivendo il futuro dell’Europa. Non potremo mai eguagliare i tuoi sacrifici, ma siamo al tuo fianco, oggi e nel lungo termine”. Bruxelles sottolinea: “La bandiera dell’Ucraina sventola nel cuore dell’Ue. Celebra i 32 anni di indipendenza dell’Ucraina e interpreta il sostegno incondizionato dell’Ue a questa coraggiosa nazione. Oggi onoriamo la forza e il coraggio di tutti gli ucraini”. E con un messaggio direttamente in ucraino la Commissione europea augura “buona giornata dell’indipendenza, Ucraina”.