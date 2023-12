Diocesi: Siena, nel pomeriggio in duomo l’incontro di bambini e ragazzi per gli “Auguri di Natale con il cardinale”

Tutti i bambini e i ragazzi del catechismo delle parrocchie dell’arcidiocesi di Siena-Colle Val d’Elsa-Montalcino si ritroveranno nel pomeriggio di oggi, sabato 16 dicembre alle 16 nel duomo di Siena, per l’evento “Auguri di Natale con il cardinale”. L’iniziativa è promossa dall’arcidiocesi, dal Servizio per la Pastorale dell’infanzia e dell’iniziazione cristiana e con il contributo dell’8×1000.

L’incontro con il card. Augusto Paolo Lojudice sarà incentrato sul tema della luce in riferimento a Gesù Cristo e alla sua nascita: “Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce” (Lc 2,9).

Le offerte raccolte durante l’iniziativa saranno devolute alla Caritas diocesana per gli alluvionati della Toscana. A tutti i bambini e i ragazzi presenti sarà donato un ricordo dell’incontro.

