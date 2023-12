A Sua Immagine: la puntata di oggi dedicata a Raffaella Carrà. Domani, le figure dei santi di Natale

Raffaella Carrà viene raccontata dal suo figlioccio artistico, Alessandro Greco, nella puntata di “A Sua Immagine”, che andrà in onda, oggi, sabato 16 dicembre, alle 16, su Rai Uno. I due si sono conosciuti attraverso il programma “Furore”, di cui la Carrà era ideatrice e autrice. Greco farà conoscere non solo il lato pubblico della professionista (da cantante a intervistatrice di Madre Teresa di Calcutta) ma anche quello privato. A seguire “Le Ragioni della Speranza”, con don Giordano Goccini che, continuando il percorso alla scoperta della vita contemplativa, fa tappa a Vittorio Veneto dove scopre un monastero cistercense. Nella puntata incontrerà Suor Aline, la badessa più giovane d’Italia, che racconterà la sua storia di vocazione e mostrerà i luoghi più significativi del monastero.

A Sua Immagine, domani, domenica 17 dicembre, alle 10.30, con la biblista Rosanna Virgili e altri ospiti, approfondirà le figure dei santi di Natale: san Nicola di Bari, santa Lucia, sant’Alfonso Maria de’ Liguri e san Francesco d’Assisi. A seguire alle 10.55, dopo il notiziario condotto da Paolo Balduzzi, la linea passerà alla messa in diretta su Rai Uno dalla basilica della Santissima Annunziata a Firenze. Alle 12, come ogni domenica, verrà trasmesso l’Angelus recitato da Papa Francesco da piazza San Pietro.

