Tonga: Caritas, interventi e programmi per sostenere le popolazioni colpite da esplosione vulcanica e tsunami

(Foto Caritas Tonga)

A un anno dall’eruzione vulcanica sottomarina che ha colpito Tonga nel gennaio 2022, Caritas Tonga, insieme ad altri membri della confederazione Caritas Internationalis, ha sviluppato un programma di recupero a lungo termine per sostenere le comunità locali nella ricostruzione dopo il disastro. “Secondo i rapporti del Governo di Tonga – afferma un comunicato – si stima che 85.000 persone (l’84% della popolazione tongana) siano state colpite dai disastri naturali causati dall’eruzione di Hunga Tonga-Hunga Ha’apai. Inondazioni, ceneri tossiche e uno tsunami hanno lasciato diverse comunità costiere senza cibo, acqua e riparo. Per quasi un mese, le telecomunicazioni sull’isola sono state completamente interrotte”.

Dal gennaio 2022, Caritas Tonga ha lavorato in collaborazione con Caritas Australia e Caritas Aotearoa Nuova Zelanda, con gli enti del governo tongano – tra cui l’Ufficio nazionale per la gestione delle emergenze e il Consiglio nazionale della gioventù tongano “per aiutare a fornire acqua potabile, forniture di emergenza, ripari per le famiglie, supporto psicosociale e risposte Covid-19, oltre a ricostruire le infrastrutture e ripristinare le telecomunicazioni”.

Subito dopo il disastro, Caritas Tonga ha formato un team di consulenza per le famiglie traumatizzate e “distribuito forniture e articoli di soccorso di emergenza, tra cui kit per l’igiene, taniche, forniture alimentari, coperte e kit per la purificazione dell’acqua alle comunità colpite”. Inoltre, sono stati distribuiti maschere facciali, saponi e secchi d’acqua con rubinetti ai villaggi con casi positivi di Covid-19.

Lo scorso anno, è stata installata una stazione di purificazione dell’acqua a Kanokupolu e ‘Ahau, e sono stati puliti i serbatoi d’acqua a Ma’ufanga, Siesia, Patangata, Folaha, Holonga, Sopu, Fahefa e nel villaggio di Kolomotu’a, prima di essere riempiti con acqua pulita.

A nome di Caritas Tonga, il Project Officer Malialosa Tapueluelu ha condiviso la sua profonda gratitudine verso coloro che hanno contribuito alla risposta di recupero dell’eruzione vulcanica di Hunga Tonga-Hunga Ha’apai. Nel 2023, gli obiettivi principali della risposta di Caritas Tonga alla catastrofe vulcanica saranno: aumentare la sicurezza idrica e alimentare; aumentare l’accesso alle varietà nutrizionali nelle case e nei villaggi; migliorare il benessere psicologico e i meccanismi di recupero; aumentare la preparazione ai disastri per il futuro.