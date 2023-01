Diocesi: Savona, Giornata del dialogo cattolici-ebrei, il 16 gennaio incontro in Sala Cappa

Nel contesto della 34ima Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei lunedì 16 gennaio dalle ore 17 alle 19 nella Sala Cappa del Centro diocesano Pastorale “Città dei Papi”, in via dei Mille 4 a Savona, si terrà l’incontro “Consolate, consolate il mio popolo – Comunicare le fedi oggi”, promosso dalla diocesi di Savona-Noli e dalla comunità ebraica della Liguria in collaborazione con il Consiglio regionale della Liguria dell’Ordine dei giornalisti. Interverranno il vescovo Calogero Marino, Natascia De Rosso, delegata per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso della diocesi, Amnon Cohen, già presidente della comunità ebraica della Liguria, Giuseppe Momigliano, rabbino capo della comunità ebraica di Genova, e il giornalista della Rai Marco Gervino, il quale modererà la conferenza.

“La stagione che stiamo vivendo, segnata dall’auspicata uscita dalla pandemia da Covid-19 che per lungo tempo ha fiaccato la vita del nostro Paese, comprese le comunità di fede, spinge ad interrogarsi a fondo sulla presenza nella società delle donne e degli uomini credenti nel Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe – dichiarano i promotori -. Il passo del profeta Isaia, scelto quest’anno come nucleo ispiratore per la Giornata (Is 40, 1 – 11), è un annuncio di consolazione per il popolo, chiamato a stare saldo nella fiducia che il suo Signore non lo abbandonerà: ‘Nahamù nahamù ‘ammì’, ‘Consolate, consolate il mio popolo'”.

L’evento è inserito nel calendario della formazione professionale continua dell’Ordine dei giornalisti e la presenza darà 2 crediti formativi agli iscritti partecipanti.