A Sua Immagine: nella puntata di oggi la storia di Amalia, ingegnere aerospaziale. Domani, focus sul “virus della guerra”

Nella puntata di oggi di A Sua immagine, in onda dalle 16, l’incontro con l’ingegnere e accademica Amalia Ercoli Finzi. Lombarda, classe 1937, Amalia è stata la prima donna italiana a laurearsi in ingegneria aeronautica divenendo poi una delle massime esperte mondiali nel campo dell’ingegneria aerospaziale. Tra le sue imprese, la partecipazione al team che nel 2004 portò la sonda Rosetta dopo un viaggio di 12 anni nello spazio. Madre di cinque figli e nonna di sei nipoti, la signora Amalia racconterà le sfide e i valori sui quali ha orientato tutta la sua vita, ma anche del suo rapporto con Dio, e di quell’armonia tra Scienza e Fede che ha sempre segnato il suo approccio alla vita e dato ulteriore stimolo e profondità al suo lavoro. Tra i filmati il dialogo di Papa Francesco con gli astronauti della Stazione spaziale Internazionale, e l’intervista alla collega di Amalia, Gabriela Arrigo, realizzata presso l’Agenzia Spaziale Italiana. Sesto e ultimo appuntamento con fra Daniele Randazzo. Con il Vangelo di questa domenica l’incontro ancora una volta con Giovanni il Battista. Quindi tra discese e salite, il riferimento agli abissi della terra e quindi a uno speleologo: Nino Larocca.

Nella puntata di domani. dalle 10.30, Lorena Bianchetti rifletterà su come si può vincere “il virus della guerra”, con Franco Vaccari, presidente di Rondine-Cittadella della pace, e suor Alessandra Smerilli, segretario del Dicastero vaticano per lo Sviluppo Umano Integrale.

Come di consueto alle 10.55, dopo il notiziario la linea passerà alla messa, sempre in diretta su Rai Uno: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla cattedrale di Viterbo. Alle 12, come ogni domenica, l’Angelus recitato da Papa Francesco da Piazza San Pietro.