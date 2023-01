Parlamento Ue: plenaria a Strasburgo. Eurodeputati discutono di carovita e guerra in Ucraina

Il Parlamento europeo torna settimana prossima a riunirsi in plenaria a Strasburgo (16-20 gennaio). Numerosi i temi all’ordine del giorno, fra cui l’elezione di un vicepresidente al posto della decaduta Eva Kaili. Mercoledì mattina, i deputati discuteranno con i presidenti Charles Michel (Consiglio europeo) e Ursula von der Leyen (Commissione) i risultati del Consiglio europeo del 15 dicembre e le questioni di attualità. Durante il vertice, i capi di Stato e di governo hanno discusso gli ultimi sviluppi della guerra della Russia contro l’Ucraina, e un ulteriore sostegno all’Ucraina in seguito alla reiterata distruzione di infrastrutture critiche ucraine da parte della Russia durante l’inverno. Hanno anche discusso il rincaro dei prezzi dell’energia, la risposta coordinata dell’Ue su sicurezza e difesa, le relazioni con il vicinato meridionale dell’Unione e le relazioni transatlantiche. Fra i temi che saranno nuovamente richiamati l’aumento del costo della vita (rincari energetici), la guerra in Ucraina, la sicurezza, la crisi economica.