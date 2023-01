Diocesi: Acerra ricorda mons. Riboldi a 100 anni dalla nascita. Convegno lunedì 16 gennaio

Per ricordare i 100 anni dalla nascita di mons. Antonio Riboldi, la diocesi di Acerra ha organizzato un convegno per lunedì 16 gennaio alle 18.30 nella cattedrale di Acerra, dove riposa per suo volere lo stesso vescovo, morto il 10 dicembre 2017. Al convegno prenderanno parte il vescovo di Pozzuoli e Ischia, Gennaro Pascarella, stretto collaboratore di monsignor Riboldi ad Acerra; il sacerdote don Vito Nardin, già padre generale dell’Istituto della carità dei Rosminiani. Durante la serata sarà presentata la biografia di monsignor Riboldi, voluta dalla diocesi Acerra e scritta dal sacerdote Silvano Bracci, dal titolo “Una strada nel deserto”, edizioni Velar. Don Giorgio Capelli porterà la testimonianza di sacerdote ordinato da monsignor Riboldi nel 1982. Una riflessione finale sarà tenuta da mons. Antonio Di Donna, vescovo di Acerra.