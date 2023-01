Diocesi: Acireale, al santuario di Valverde l’opera musicale multimediale “La Bibbia”

Il santuario di Valverde (diocesi di Acireale) è stato ieri la cornice dell’opera musicale multimediale, unica nel suo genere, dal titolo “La Bibbia”. Dal 2017 lo spettacolo viene proposto “per conoscere ed interpretare il linguaggio biblico attraverso il coinvolgente gioco di immagini e musica”, spiega un comunicato. All’esibizione pomeridiana hanno assistito gli alunni dell’Istituto comprensivo “Padre Gabriele M. Allegra” di Valverde e i ragazzi della catechesi. La rappresentazione serale ha visto, invece, la partecipazione di un folto pubblico. L’opera è stata ideata e realizzata dalla formazione artistica ”Le voci del deserto” e per la realizzazione, durata tre anni, hanno collaborato: il regista Salvatore Romania per le riprese sceniche dei vari episodi biblici; Emanuele Chirco per gli arrangiamenti delle musiche ed i testi realizzati da Rosario Tomarchio e da Raffaella Corvaia; il musicista Salvo Amore per la programmazione computer e il coordinamento musicale. Nell’opera “vengono messe in scena le contraddizioni del tempo incerto che l’umanità vive e attraverso la presenza di alcuni personaggi si rendono concreti i sentimenti di ogni persona. Le emozioni di ogni singolo uomo si identificano in Gesù che ci aiuta a immergerci nelle acque fresche del messaggio evangelico”.