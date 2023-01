Diocesi: Nuoro e Lanusei, domenica primo incontro del progetto “Famiglie nel cuore. L’amore più forte delle fragilità”

Con l’appuntamento in programma domenica 15 gennaio prenderà il via “Famiglie nel cuore. L’amore più forte delle fragilità”, il progetto di sostegno e accompagnamento per le famiglie e i loro figli promosso dagli Uffici per Pastorale familiare e Caritas delle diocesi di Lanusei e Nuoro. L’incontro iniziale del percorso sarà ospitato, dalle 10 alle 17.30, presso la parrocchia Beata Maria Gabriella di Nuoro. È aperto ai genitori, alle famiglie con i loro figli dai 2 ai 12 anni e agli operatori educativi. “Si tratta di un percorso formativo e informativo – viene spiegato dai promotori in una nota – con l’obiettivo di migliorare i contesti familiari fornendo sia ai genitori che ai figli conoscenze ed elementi concreti nella gestione delle dinamiche relazionali all’interno della famiglia, valorizzando il positivo che è presente in ciascuna famiglia”. Sono in programma complessivamente sei incontri che si concluderanno ad aprile con l’obiettivo finale, nell’autunno 2023, della creazione di un Servizio diocesano familiare di accompagnamento nelle fragilità, utilizzando la rete delle Parrocchie.