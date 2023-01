Diocesi: Lucca, programma per la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani

Dal 18 al 25 gennaio si tiene la consueta Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani che coinvolge le chiese cristiane di tutto il mondo. Quest’anno il tema e i testi sono proposti dal Consiglio delle chiese del Minnesota, Stati Uniti, e il versetto biblico scelto per quest’anno è: “Imparate a fare il bene; cercate la giustizia” (Isaia 1:17). Nella diocesi di Lucca il programma proposto avrà inizio mercoledì 18 gennaio alle ore 21.00 con una celebrazione ecumenica nella chiesa valdese di Lucca, in via Galli Tassi 50. “Sarà padre Livio Marina Fit (ortodosso) a proporre la prima riflessione biblica nella chiesa valdese, nel pieno segno dell’accoglienza e dello scambio di pulpito con la pastora valdese Sara Heinrich, spiega un comunicato. La settimana proseguirà “con due momenti centrali volti a coinvolgere tutto il territorio diocesano e, soprattutto, e a rendere i ragazzi partecipi di quel cammino ecumenico che deve diventare sempre di più parte integrante della pastorale ordinaria. Sabato 21 gennaio ci sarà l’attività dedicata ai ragazzi dagli 11 ai 15 anni e una parallela anche per i bambini più piccoli. Il ritrovo sarà alle ore 15.00 nella Chiesa di San Michele a Lucca”. L’altro “momento centrale sarà poi la domenica 22 a Viareggio nella parrocchia di Santa Rita: alle ore 17.00 un convegno sull’impegno delle chiese cristiane nella promozione della giustizia. La tavola rotonda nella quale interverranno il prefetto di Lucca dottor Francesco Esposito, la professoressa Debora Spini e il dottor Mario Marazziti. Il convegno darà eco alle istanze che hanno mosso la commissione del Minnesota a preparare un sussidio che rispondesse al bisogno di umanizzare le nostre comunità, marcate ancora da esperienze di denigrazione, razzismo e segregazione”. Seguirà alle 19.00 un apericena nei locali dell’oratorio di Santa Rita e alle 21.00 la celebrazione ecumenica con l’arcivescovo, il pastore valdese Daniele Bouchard e il parroco ortodosso romeno padre Andrei Vizitiu.

La Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani terminerà mercoledì 25 gennaio alle ore 18.30 nella chiesa ortodossa romena di via Sant’Anastasio 1 a Lucca, con l’inno Akathistos uno dei più famosi inni della tradizione ortodossa.