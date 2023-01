Istituto Toniolo: seminario di studio, “Nessuno può salvarsi da solo. Ripartire dal Covid-19 per tracciare insieme sentieri di pace”

Cosa abbiamo imparato dalla pandemia? Quali lezioni possiamo trarre da questo tempo di crisi? Quali segni di speranza possiamo raccogliere nonostante le difficoltà e i conflitti del momento? Questi ed altri interrogativi saranno al centro del seminario di studio dedicato ai temi del Messaggio pontificio per la Giornata mondiale della pace promosso dall’Istituto di diritto internazionale per la pace “Giuseppe Toniolo”, dall’Azione cattolica italiana e dalla Pontificia Università Lateranense. L’evento è in collaborazione con l’Ac della diocesi di Roma e il Forum internazionale di Azione cattolica (Fiac). Appuntamento venerdì 20 gennaio (dalle ore 17 alle ore 19) presso l’aula Paolo VI della Pontificia Università Lateranense (piazza di San Giovanni in Laterano, 4).

Dopo i saluti di Giuseppe Notarstefano, presidente nazionale dell’Azione cattolica italiana, e l’introduzione ai lavori di Sandro Calvani, presidente del Comitato scientifico dell’Istituto “Toniolo”, seguiranno gli interventi di Nicoletta Dentico, Isabel Trujillo, Giulio Alfano. Concluderà i lavori Vincenzo Buonomo, rettore della Pontificia Università Lateranense. “Specie in Occidente, abbiamo sempre pensato che la pace fosse un bene acquisito da custodire e per il quale lavorare giorno dopo giorno. Il moltiplicarsi di conflitti nel mondo e la guerra in Ucraina manifestano invece un’instabilità crescente di cui siamo preoccupati e che ci chiama a una rinnovata responsabilità”, sottolinea Andrea Michieli, direttore dell’Istituto “Giuseppe Toniolo”. “Il seminario di quest’anno aprirà dunque una stagione nuova e intensificata di impegno dell’Istituto. In questo senso, le parole di Papa Francesco richiamano alla responsabilità creativa di plasmare una nuova fraternità globale – evidenzia Michieli -: come ha sottolineato il Pontefice, la crisi pandemica deve farci comprendere che la solidarietà globale è l’unica strada per la convivenza pacifica dei popoli”.

“Serve lavorare per la democrazia e i diritti – a partire da quello alla salute – per creare condizioni di pace. Cercheremo pertanto – ribadisce il direttore del Toniolo – con i relatori che interverranno al seminario e grazie all’alleanza con la Pontificia Università Lateranense – di assolvere al compito di pensare regole di diritto internazionale più efficaci e cogenti per prevenire i conflitti e avviare processi di risoluzione delle guerre in corso”.

Sarà possibile seguire la diretta del Seminario sul canale YouTube dell’Azione cattolica italiana.