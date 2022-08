Spagna: Caritas Madrid, periodi di vacanza e visite a Santiago de Compostela per 70 famiglie ucraine

Famiglie ucraine, accompagnate da operatori della Caritas diocesana di Madrid, hanno visitato Santiago de Compostela, in occasione dell’Anno santo giacobeo. Queste famiglie stanno trascorrendo alcune settimane in vacanza nel comune di Eume, a Capela (La Coruña), organizzate dall’ente socio-caritativo della Chiesa di Madrid grazie alla cessione gratuita delle case da parte di Naturgy. La gita fa parte delle attività in programma, che comprendono percorsi escursionistici, bagni in spiaggia e in piscina o laboratori per bambini. Dallo scorso luglio e sino alla fine di agosto, per periodi di 15 giorni, la Caritas diocesana di Madrid offre questa iniziativa a 70 famiglie che accompagna con l’idea di vivere un’esperienza positiva, che funge da tregua in mezzo alla tante difficoltà che stanno attraversando.