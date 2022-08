Giovani: “Carta di Leuca 2022”, la settima edizione continua con i Tavoli della convivialità e con l’incontro col direttore di Caritas italiana

Dal 9 agosto scorso è in corso di svolgimento “Carta di Leuca 2022”, la settima edizione dell’evento internazionale sul tema: “The Right Ways Of Peace (Le Giuste Vie Della Pace)”, che si concluderà il 14 agosto prossimo.

A questa edizione, nel rispetto del Protocollo sicurezza anti contagio Covid-19, partecipano 70 giovani provenienti dall’Italia, Albania, Cipro, Portogallo, Romania, Ungheria, Ucraina, Nigeria, Egitto, Grecia e di nazionalità dei Paesi del continente africano ma ospiti della Svezia.

“Carta di Leuca 2022” si inserisce all’interno di un percorso iniziato nell’agosto 2016 e si presenta come un’esperienza che ha visto ormai partecipare oltre 1.000 giovani euro-mediterranei nel corso delle sei edizioni precedenti.

Venerdì 12 agosto, alle 7.30, i partecipanti a “Carta di Leuca 2022” partiranno in cammino verso la cripta della Madonna del Passo di Specchia, alle 10.30 presso la Casa della Convivialità ad Alessano si svolgeranno i “Tavoli della convivialità”. Alle 17, presso il salone del santuario di Santa Maria di Leuca, si svolgerà l’incontro dal tema: “Progettare la pace” con la partecipazione di Attilio Pisanò, dell’Università del Salento, e le testimonianze della Comunità di Sant’Egidio e di Focsiv. Alle 18.30, presso i Giardini di Leuca, si svolgeranno i “Laboratori della bellezza”. Alle 20.30 i partecipanti raggiungeranno Specchia, per partecipare all’evento “Notte Bianca”. Nel pomeriggio di sabato 13 agosto, alle 16.30, presso il Convento San Francesco di Ruffano si svolgerà l’incontro dal tema: “Proporre la pace” con don Marco Pagniello, direttore di Caritas italiana, e Benedetta Ferrone della Caritas italiana.