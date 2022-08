Incendi boschivi: l’Ue invia aiuti per contrastare le fiamme in Francia. Quattro aerei rescEu e soccorsi da quattro Paesi

“A seguito di una richiesta di assistenza dalla Francia tramite il meccanismo di protezione civile dell’Ue, la Commissione europea ha inviato quattro aerei della sua flotta antincendio rescEu posizionata in Grecia e Svezia. Inoltre, squadre antincendio provenienti da Germania, Polonia, Austria e Romania stanno arrivando per supportare i primi soccorritori francesi”. In questa occasione, annuncia un comunicato, il commissario europeo per la gestione delle crisi, Janez Lenarčič, ha dichiarato: “Questa stagione degli incendi è particolarmente agguerrita nel nostro continente. Quando un disastro mette a dura prova le capacità di risposta nazionali, i Paesi colpiti possono attivare il meccanismo di protezione civile dell’Unione per il sostegno europeo. Ringrazio le autorità di protezione civile e i primi soccorritori di Grecia, Svezia, Germania, Polonia, Austria e Romania che si sono prontamente mobilitati per sostenere la Francia”. L’Ue “è pienamente solidale quando un Paese si trova ad affrontare una situazione di emergenza”.