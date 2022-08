Giornalismo: Ucsi Fvg, Salvatore Ferrara è il nuovo presidente

Il giornalista Salvatore Ferrara, collaboratore del settimanale diocesano Voce Isontina e redattore del giornale on line Il Goriziano e vicedirettore del periodico Iniziativa Isontina, è il nuovo presidente dell’Ucsi Fvg (Friuli Venezia Giulia). Lo ha eletto il Consiglio direttivo, composto da Tiziana Melloni, Salvatore Ferrara, Ivan Bianchi, Christian Seu, Matevz Cotar, Luisa Pozzar e Giuliana Stecchina, nella prima riunione dopo l’assemblea elettiva che si è svolta, lunedì scorso, a Ronchi dei Legionari.

Il Consiglio direttivo ha eletto, oltre al presidente Ferrara, Tiziana Melloni vice presidente, Matevž Čotar tesoriere e Christian Seu segretario. Il Consiglio, su proposta del presidente Ferrara, ha assegnato a Ivan Bianchi la delega per partecipare alla Commissione nazionale Comunicazione e Social di Ucsi. A Giuliana Stecchina sono state conferite le deleghe alla radio e ai rapporti con la diocesi di Trieste mentre l’ex presidente di Ucsi Fvg Luisa Pozzar fa parte del direttivo in quanto dirigente nazionale Ucsi. L’ex presidente Jurij Palijk continuerà a collaborare con l’esecutivo regionale, mentre Francesco Laureti ai profili social: Twitter, Facebook e Instagram di Ucsi Fvg. “Il nostro centro sarà quello rappresentato dalle periferie comunitarie fatte prima di tutto di persone tutte da comprendere, riscoprire e raccontare con un occhio attento al territorio e a chi ha meno voce degli altri”, ha affermato brevemente il neo presidente tracciando la direzione del nuovo cammino associativo dei giornalisti che compongono questa associazione. “Lavoreremo tutti insieme, a me spetta il compito di ascoltare tutti e di non lasciare indietro nessuno. Un compito di responsabilità che però mi sprona sempre di più per affinare le capacità umane e professionali”, ha concluso Ferrara.