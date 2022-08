Ambiente: Rossano-Cariati, parrocchia di Campana dona ad istituzioni ed associazioni centrali elettriche portatili ad energia solare

Nella località cosentina di Campana, nella diocesi di Rossano-Cariati, l’oratorio don Bosco della parrocchia di Santa Maria Assunta, assieme al parroco don Francesco Bomentre e gli animatori, ha donato delle centrali elettriche portatili ad energia solare alla locale Stazione dei Carabinieri ed al comune del paese. Inoltre a breve verranno consegnati altri strumenti uguali, anche all’Associazione “Salviamo Campana” ed ai Padri Salesiani in Corigliano-Rossano, questi ultimi vittime nei mesi scorsi di un atto vandalico nella casa famiglia e nell’oratorio. Questa attività si inserisce all’interno del laboratorio “Green power”, portato avanti nel mese di giugno scorso dall’oratorio, seguendo le linee guida dettate da Papa Francesco nell’enciclica Laudato si’, nel quale bambini ed animatori coinvolti hanno partorito idee ecologiche come quella di realizzare la nuova illuminazione di un’edicola votiva con la statua Padre Pio, proposta ed accettata dal sindaco di Campana. “Buoni cristiani e onesti cittadini”: questo è il nome del progetto oratoriale educativo che, tra le diverse iniziative, quest’anno ha visto anche un laboratorio portato avanti in collaborazione con i Carabinieri della locale stazione.