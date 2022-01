Rielezione Mattarella: card. Bassetti (Cei), “punto di riferimento per tutti i cittadini”

(Foto ANSA/SIR)

“Il Suo esempio di uomo e di statista, lo spirito di servizio e di sacrificio manifestato anche nella presente circostanza, costituiscono un punto di riferimento per tutti i cittadini al di là delle appartenenze politiche e degli schieramenti”. Lo scrive il card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, nel messaggio inviato a Sergio Mattarella in occasione della sua rielezione a Presidente della Repubblica: “Sono certo che nell’esercizio del Suo alto incarico non cesserà di contribuire al superamento delle disuguaglianze e delle fratture che feriscono il tessuto della comunità nazionale e che sono acuite dall’emergenza pandemica ancora in corso”. “La Costituzione assegna al Capo dello Stato il compito di rappresentare l’unità nazionale” e “nel settennato appena trascorso Lei ha dato limpida testimonianza di questa prerogativa costituzionale”, ribadisce il card. Bassetti. “Nel salutare rispettosamente e con viva soddisfazione la Sua rielezione a Presidente della Repubblica, in virtù di un voto a larga maggioranza del Parlamento in seduta comune, esprimo a nome della Chiesa che è in Italia l’augurio che il Suo mandato possa dispiegarsi all’insegna di quei valori di libertà e di solidarietà contenuti nella Carta costituzionale di cui Ella è sempre stato garante attivo e rigoroso”, conclude il presidente della Cei assicurando “la preghiera della Chiesa che è in Italia” e confermando “la più leale collaborazione nella promozione della dignità della persona umana e nel perseguimento del bene del Paese”.