Diocesi: mons. Damiano (Agrigento) ringrazia mons. Fragnelli (Trapani) per aiuti a favore di Raganusa

“A nome dell’arcidiocesi di Agrigento e, in particolare, della comunità ecclesiale che è in Ravanusa, desidero rivolgerti i più sentiti ringraziamenti per la generosa donazione fatta pervenire dalla diocesi di Trapani quale contributo di solidarietà per le vittime del tragico evento occorso a Ravanusa”. E’ quanto si legge in una lettera inviata da mons. Alessandro Damiano, arcivescovo di Agrigento, a mons. Pietro Fragnelli, quale segno di ringraziamento per la solidarietà mostrata dalla diocesi trapanese nei confronti di quella agrigentina, dopo la tragedia di Ravanusa, dove l’11 dicembre scorso una fuga di gas ha causato un’esplosione che ha fatto crollare una palazzina, provocando la morte di 9 persone – tra cui una donna al nono mese di gravidanza – e devastando un intero quartiere. “Ci commuove il pensiero – prosegue mons. Damiano – che l’intera comunità trapanese abbia dedicato la giornata del 19 dicembre alla preghiera pro vivis et defunctis per quest’evento che segnerà per sempre la nostra comunità. Ravanusa, pian piano, si rialzerà, forte anche del sostegno che arriverà tramite la vostra preghiera”.