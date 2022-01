Diocesi: Bolzano, lunedì 31 gennaio il Dies Academicus dello Studio Teologico Accademico di Bressanone

Si svolgerà lunedì 31 gennaio allo Studio Teologico Accademico di Bressanone il Dies Academicus 2022 con la tradizionale consegna dei diplomi in filosofia e teologia e del Premio “Vescovo Karl Golser”. Il vescovo Ivo Muser consegnerà agli studenti dello Studio Teologico Accademico (Sta) di Bressanone i diplomi di baccalaureato in filosofia e teologia. Come relatrice lo Sta ha invitato quest’anno Annette Schavan, già ministra del governo tedesco e ambasciatrice di Germania presso la Santa Sede. Dopo la consegna dei diplomi sono in programma l’assegnazione del Premio “Vescovo Karl Golser” – conferito dall’Istituto De Pace Fidei per lavori scientifici su ecumenismo, dialogo interreligioso, pace, giustizia, salvaguardia del creato – e la presentazione del nuovo numero dell‘Annuario Teologico Bressanone, curata dal professor Martin M. Lintner.