A Sua immagine: nella puntata di oggi il coraggio di Riccardo e la richiesta di aiuto al Papa. Domani focus sui “santi sociali”

Ritorna oggi, alle 16.05, su Rai Uno “A Sua immagine”. Nella puntata odierna la conduttrice, Lorena Bianchetti, incontrerà una mamma che lotta per salvare la vita a un figlio colpito prima da leucemia, poi, dopo due trapianti di midollo osseo, da setticemia che le fa perdere ogni speranza. Nei giorni delle feste di Natale dà l’addio al suo affetto più caro. Ma lui, Riccardo, si salva pur avendo amputate braccia e gambe. Intanto, la mamma perde il lavoro e con due figli da mantenere non sa come fare. E allora il figlio malato detta una lettera al computer che arriva fino a Papa Francesco e che inaspettatamente lo chiama al telefono e gli promette aiuto.

Continua il viaggio de “Le Ragioni della Speranza” con mons. Dario Edoardo Viganò all’interno del mondo dello sport. Nella puntata di di oggi, ospite un protagonista delle Paralimpiadi di Tokyo 2020, un atleta italo cubano, specializzato nel lancio del disco F11, categoria riservata ai non vedenti, e nel lancio del peso dove ha vinto la doppia medaglia di bronzo. Si tratta di Oney Tapia, chiamato il “guerriero con il sorriso”.

La puntata di domani, dalle 10.30, racconterà “i santi sociali”: i santi, cioè, che più specificamente di altri hanno destinato la loro opera, e il loro carisma, al miglioramento delle condizioni di vita del prossimo. Don Bosco era uno di loro, come san Giuseppe Cafasso, san Giuseppe Cottolengo, e altri ancora. Ma loro hanno aperto la strada: una dimensione sociale ha caratterizzato la vita e la missione di don Luigi Orione, di san Luigi Guanella, e anche di laici come san Giuseppe Moscati.

Ospiti in studio, Marco Impagliazzo, storico, Nunzia De Capite, sociologa e don Andrea Bonsignori, direttore della scuola del Cottolengo. Alle 10.55, dopo il notiziario di “A Sua Immagine” con Paolo Balduzzi, la linea passerà alla Messa, sempre in diretta su Rai Uno: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dal Santuario Basilica di Maria Ausiliatrice, a Torino. Alle 12, come ogni domenica, l’Angelus recitato da Papa Francesco da Piazza San Pietro.