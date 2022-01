Gmg Lisbona 2023: card. Clemente (Lisbona), “Giornata fa parte del cammino sinodale”

(Foto Gmg 2023 Lisbona)

“Voz da Verdade” storico giornale della diocesi di Lisbona, nel numero in uscita domani 30 gennaio, presenta “Siamo in cammino”, il supplemento interamente dedicato alla Gmg che si terrà a Lisbona dal 1° al 6 agosto del 2023. Ad inaugurare la pubblicazione è il cardinale patriarca di Libona, Manuel Clemente, con una lettera nella quale presenta i 18 mesi che separano il Portogallo, e i giovani del mondo, dall’evento. Nel suo editoriale, il direttore del giornale, D. Américo Aguiar, sottolinea l’importanza della Gmg, definito un evento che “porterà il mondo a Lisbona” e che “sarà occasione di incontri indimenticabili. Con questa iniziativa editoriale vogliamo far conoscere quanto è già stato fatto nell’organizzazione e permettere a tutti di seguire il più da vicino possibile tutte le tappe di questa avventura”. Dal canto suo il patriarca di Lisbona, card. Clemente, nella sua lettera pubblicata sul numero in uscita, ringraziando Papa Francesco per aver scelto Lisbona e il Portogallo come sede della Gmg, fa il punto sullo stato di preparazione: “Dalle parrocchie alle vicarie e alle diocesi migliaia di giovani sono attivamente coinvolti in tutto il Paese. Un cammino che è anche sinodale”. “Il pellegrinaggio in corso nelle diocesi portoghesi della Croce e dell’icona mariana, tradizionali simboli della Gmg, sta dando dinamismo alla pastorale giovanile e incoraggia ad andare avanti nell’organizzazione” scrive il cardinale che annuncia che “a breve sarà inaugurata la sede della Gmg, in strutture più ampie e adatte al Col, il Comitato organizzatore locale”. Un segno chiaro della “sempre più intensa collaborazione degli enti comunali e pubblici con il Col”. Cresce anche l’informazione relativa alla Gmg che non può che favorire la presenza e la partecipazione dei giovani sia portoghesi che dall’estero. “L’inno della Gmg viene cantato in molte lingue in diversi continenti – sottolinea il card. Clemente – le notizie circolano sempre più nei media e nelle reti e cosa più importante, la preghiera si intensifica e garantisce che la Gmg sarà veramente ciò che Dio vuole. I santi protettori sono con noi e ci aiuteranno a fare di questi giorni di agosto 2023 la grande occasione di incontro e di rilancio evangelico della gioventù mondiale. Continuiamo a costruire il futuro!”.