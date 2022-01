Diocesi: Vercelli, domani la Giornata del Seminario

Un’occasione per pregare per il Seminario di Vercelli e sostenerlo con affetto e generosità. Questo il senso della Giornata del Seminario di Vercelli che la Chiesa eusebiana vivrà domani, domenica 30 gennaio. “Chiediamo al Signore, con umile insistenza, che continui a farci dono della sua presenza attraverso il ministero di preti con il cuore del ‘buon Pastore’, ad immagine di Cristo: ne abbiamo davvero bisogno!”, si legge in una nota pubblicata sul sito web dell’arcidiocesi. “I nostri seminaristi – viene ricordato – seguono gli studi di teologia nel seminario di Novara, oggi trasferito a Gozzano; sabato pomeriggio e domenica fanno esperienza pastorale in parrocchia e dal lunedì pomeriggio al martedì mattina si ritrovano nel seminario di Vercelli”. “Siano davvero diocesani la preghiera e l’aiuto concreto – l’esortazione – perché la nostra Chiesa locale possa conoscere una fioritura di vocazioni gioiose e mature per poter offrire al nostro popolo di Dio il servizio sacerdotale”.