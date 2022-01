Diocesi: Termoli-Larino, il 30 gennaio la Giornata per la pace

È ormai tradizione nella diocesi di Termoli-Larino dedicare l’ultima domenica di gennaio alla “Giornata per la Pace”, promossa dalla Consulta diocesana delle aggregazioni laicali e dall’Azione Cattolica. Il programma prevede una Preghiera diocesana per la pace, domenica 30 gennaio, a Termoli, nella Parrocchia dei SS Pietro e Paolo, alle 15,45. La celebrazione – informa la diocesi – sarà presieduta dal vescovo, mons. Gianfranco De Luca, e avrà come canovaccio di riflessione il messaggio di Papa Francesco per la pace 2022: “Dialogo fra Generazioni, Educazione e Lavoro: Strumenti per edificare una Pace duratura”. “In questo periodo storico così complesso – spiega Grazia Servillo, presidente della Consulta diocesana – sentiamo l’esigenza di innalzare al Signore una preghiera per la pace che possa dare sollievo al nostro cuore, rinforzare la speranza e metterci in cammino senza paura. Con questi sentimenti nel cuore, ci auguriamo che ogni realtà parrocchiale, ogni movimento e associazione possa essere presente con una rappresentanza nella parrocchia dei Santi Pietro e Paolo a Termoli”. Per tutti, comunque, sarà possibile vivere questo momento attraverso il collegamento con i canali Misericordia Televisione (canale 604 in Molise e 636 in Abruzzo del digitale terrestre e pagine Facebook e YouTube della diocesi di Termoli-Larino). Nella consapevolezza che la pace è un bene di tutti, e che nelle nostre comunità sono presenti segni di “bene diffuso”, si vuole estendere l’invito a quanti nel nostro territorio si occupano di pace e del bene comune.