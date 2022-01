Giornata mondiale malato: Santa Sede, l’11 febbraio un webinar per celebrare il 30° anniversario

Il prossimo 11 febbraio, nella basilica di San Pietro, si celebrerà, la XXX Giornata Mondiale del Malato che avrà per tema: “Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso” (Lc 6,36): Porsi accanto a chi soffre in un cammino di carità”. In occasione della Giornata, il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale organizza, oltre alla celebrazione eucaristica, un webinar per ribadire la valenza dell’iniziativa, che quest’anno giunge alla 30ma edizione. “Durante il webinar – si legge in una nota del Dicastero – vogliamo ripercorrere la storia della Giornata, metterla nel contesto odierno ed esaminare in che maniera essa possa ancora oggi sensibilizzare il popolo di Dio, le istituzioni sanitarie cattoliche e la società civile verso il malato che mai può essere discriminato, scartato e dimenticato ma che sempre deve essere accolto, curato, visitato e amato come persona, la cui dignità prescinde dalla sua malattia”. L’evento è rivolto, in particolare, ai responsabili della pastorale della salute, agli operatori socio-sanitari, ai cappellani, a tutti coloro che sono impegnati nella sanità, religiosi, religiose e laici, ai volontari, “in uno spirito di comunione e fraternità che sin dall’inizio ha caratterizzato le celebrazioni della Giornata Mondiale del Malato nelle Chiese particolari nei vari Paesi”.