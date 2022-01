Musica: Livorno, dal 3 al 5 febbraio il primo concorso internazionale “Voci Mascagnane”

Si svolgerà dal 3 al 5 febbraio, presso La Goldonetta di Livorno, il primo Concorso internazionale “Voci Mascagnane”, organizzato dal Dipartimento Mascagni in attesa della prossima edizione del Mascagni Festival. Grande novità di questa edizione – informano i promotori dell’iniziativa – saranno le audizioni che si svolgeranno non solo a Livorno, ma anche in quattro città europee, confermando così lo spirito internazionale che contraddistingue il progetto Mascagni Academy. La prima sarà in Spagna, il prossimo 8 febbraio all’Istituto Italiano di Cultura di Madrid; si prosegue il 21 febbraio in Romania, presso il Teatrul National Cluj-Napoca di Cluj, mentre il 2 marzo sarà la volta di Coimbra in Portogallo, presso l’Orquestra Clássica do Centro; il 15 marzo invece le audizioni si terranno a Istanbul in Turchia, all’Istituto Italiano di Cultura; infine il 20 aprile al Teatro Goldoni di Livorno. “Il concorso Voci Mascagnane – sottolinea il direttore artistico, Marco Voleri – è una competizione che si caratterizza per la presenza, all’interno della commissione giudicatrice, di sovrintendenti e direttori artistici di importanti teatri d’opera, in modo da offrire ai candidati non solo la possibilità di competere in un concorso a premi, ma anche quella di sostenere vere e proprie audizioni ad alto livello”. “Sono molto soddisfatto anche di continuare il percorso formativo della Mascagni Academy”, continua Voleri: “ Un’occasione unica per cantanti lirici di tutto il mondo, che potranno venire a Livorno a studiare”. La prima edizione del Concorso si chiuderà con il concerto presentato da Paolo Maria Noseda, uno dei più noti e apprezzati interpreti in Italia, nonché consulente artistico per la stagione sinfonica del Teatro Goldoni